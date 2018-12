Milan, Scaroni derubato: sfilata una valigetta con 10mila euro

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è stato derubato in pieno centro a Milano: un ladro si è appropriato di una valigetta contenente 10mila euro.

Non sono state ore felici per il Milan: prima l'eliminazione a sorpresa dall'Europa League, poi le sanzioni dell'UEFA e infine... il furto al presidente Paolo Scaroni.

Il numero uno rossonero è rimasto vittima di un ladro nella giornata di giovedì, nel centro di Milano: come riportato da 'Il Corriere della Sera', il malvivente ha approfittato dell'assenza di Scaroni, in quel momento non presente in auto per un impegno.

Portiere del mezzo aperte che hanno permesso all'individuo di sfilare una valigetta dal sedile posteriore, nonostante la presenza dell'autista che si è lasciato sorprendere: da lì è nato un inseguimento che però non è andato a buon fine. Merito di una donna (forse una complice) che è riuscita a frenare la corsa dell'auto.

Secondo la ricostruzione, i due sarebbero poi saliti su un bus in zona largo Augusto, dove è stata ritrovata la valigetta: assenti i 10mila euro che conteneva al suo interno, presenti invece gli oggetti personali e i vari documenti.

Tante disavventure nel giro di pochissime ore: il Milan e il suo presidente hanno vissuto di certo giornate decisamente migliori.