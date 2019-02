Milan, Scaroni boccia Higuain: "Esperienza non positiva per lui e per noi"

Il presidente del Milan boccia Higuain e applaude Gattuso: "Grazie a lui siamo diventati squadra, contento di Piatek e Paquetà".

La bocciatura è netta e arriva direttamente dal presidente Paolo Scaroni che, a margine di un evento benifico per Genova, non usa certo giri di parole sull'avventura di Gonzalo Higuain al Milan.

Il numero uno del club rossonero, come riporta 'Milan News', ha liquidato l'attaccante argentino senza troppi rimpianti.

"Mi spiace che la sua esperienza non sia stata positiva, come non lo è stata per noi. Queste operazioni a volte vanno bene a volte male”.

Scaroni però può godersi i nuovi acquisti Piatek e Paquetà che invece, almeno finora, stanno convincendo tifosi e addetti ai lavori.

"Piatek ha fatto tanti goal, al Genoa, al Cracovia e al Milan. Io sono contento del clima che si è creato nel Milan. Siamo diventati una squadra, questo è merito dell’allenatore prima di tutto. Gattuso è Gattuso, il carattere che aveva da calciatore lo ha da allenatore. Ha dalla sua parte i giocatori, è il punto di partenza e gli dobbiamo molto".

Scaroni esclude categoricamente la cessione di Donnarumma che anche a Roma è stato tra i migliori del Milan.

"Non faccio i ragionamenti sui soldi perché non abbiamo nessuna intenzione di cederlo, poi il mercato è chiuso. Non sapevo che Berlusconi avesse messo un prezzo di 80 milioni. Sicuramente nelle ultime partite ha fatto interventi importanti".

Infine il presidente conferma come l'obiettivo del Milan sia la qualificazione alla prossima Champions League.