Il Milan scalda i motori: visite mediche per i giocatori, giovedì via agli allenamenti

Visite mediche scaglionate su tre giorni per i giocatori del Milan: giovedì inizieranno le sessioni di allenamento individuali.

Il calcio italiano prova a ripartire dopo due mesi di stop dettati dall'emergenza pandemia: dopo la anche il raduna i propri giocatori in vista di una possibile ripresa. I rossoneri stanno iniziando oggi le visite mediche per avere il via libera agli allenamenti.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', questa mattina i calciatori hanno raggiunto le strutture del Diavolo insieme allo staff e a mister Pioli: saranno divisi in gruppi di 7-8 e fino a dopodomani saranno sottoposti ai test medici con elettrocardiogramma e analisi del sangue.

I primi ad essere sottoposti alle visite sono stati Bonaventura, Biglia e Duarte, mentre Ibrahimovic e Kessié non sono ancora rientrati in e dovranno successivamente osservare i classici 14 giorni di isolamento, come previsto dal decreto.

A partire da giovedì avranno luogo le sessioni di allenamento a gruppi, divise per orari sui tre campi di Milanello. Dodici giocatori al mattino e dodici al pomeriggio: il Milan riparte lentamente secondo i protocolli di sicurezza, nella speranza che tutto possa tornare al più presto alla normalità.