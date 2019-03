Milan-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan sfida il Sassuolo nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Milan di Gennaro Gattuso sfida il Sassuolo di Roberto De Zerbi nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A . I milanesi sono al 4° posto in classifica con 45 punti, frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, con 2 lunghezze di ritardo dal 3° posto e con una di vantaggio sul quinto, gli emiliani si trovano a metà classifica in 11ª posizione con 31 punti e un cammino di 7 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il più atteso fra i rossoneri è il bomber polacco Krzysztof Piatek, autore di 5 goal in 5 gare, ma il miglior marcatore stagionale del Diavolo resta Gonzalo Higuain, a segno 6 volte in 15 presenze, prima di essere ceduto al Chelsea. Fra i neroverdi invece il giocatore più prolifico è l'attaccante senegalese Khouma Babacar, che ha segnato 6 reti in 21 presenze.

Il Milan arriva da 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Sassuolo ha conseguito due sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA MILAN-SASSUOLO

Milan-Sassuolo si giocherà sabato 2 marzo 2019 alle ore 18.00 presso lo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Fra le due formazioni sarà il 12° confronto fra le due formazioni.

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO IN TV E STREAMING

La partita Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky. Gli abbonati potranno seguirla sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 solo sul satellite).

Sarà inoltre possibile vedere il match in diretta streaming attraverso Sky Go collegandosi alla piattaforma con un pc, un tablet o uno smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SASSUOLO

Gattuso recupera Kessié, che ha smaltito il problema accusato durante il match contro la Lazio: l'ivoriano sarà regolarmente in campo dal primo minuto nell'abituale mediana completata da Bakayoko e Paquetá. Davanti tornerà dopo la Coppa Italia il tridente titolare composto da Suso, Calhanoglu e Piatek, con Cutrone pronto ad entrare a gara in corso. In difesa sulla destra Calabria favorito su Conti.

De Zerbi non avrà a disposizione a centrocampo Duncan, squalificato, mentre Marlon, Sernicola e Brignola (frattura alla mano in allenamento) saranno indisponibili per infortunio. Tornerà tuttavia in attacco Berardi, bestia nera dei rossoneri, e con lui l'abituale 4-3-3 accantonato nell'ultimo match. Dal 1' potrebbero rivedersi Lirola sulla destra, Locatelli a centrocampo e Babacar in attacco al posto di Matri. Ballottaggi Bourabia-Magnanelli in mediana e Djuricic-Boga nel tridente.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhaloglu.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.