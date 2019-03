Milan-Sassuolo, le pagelle: Donnarumma decisivo, Consigli horror

Nel Milan Donnarumma ancora super, poco brillanti Bakayoko e Suso, nel Sassuolo spicca Boga, Consigli disastroso.

PAGELLE MILAN

DONNARUMMA 7: La parata su Djuricic è super e tiene a galla il Milan nel primo tempo, conferma il momento d'oro: in questo momento sembra insuperabile.

CALABRIA 6: Ingaggia un duello tutto in velocità contro lo scatenato Boga, limita le avanzate ma è attento sulle diagonali.

MUSACCHIO 6: Concentrato nelle chiusure e puntuale sui palloni alti, l'argentino è ormai un punto fermo per Gattuso.

ROMAGNOLI 6,5: Meno lucido del solito nei disimpegni, ma è sempre ben posizionato sui lanci in profondità. Guida la linea difensiva con grande personalità.

RODRIGUEZ 6: Limita Berardi con la solita fisicità, non viene mai saltato e funge da terzo centrale quando Calabria sale sull'altro lato del campo.

KESSIE 6,5: Non è al meglio fisicamente, ma nel secondo tempo è tra i più pericolosi in contropiede e stringe i denti fino al 95'.

BAKAYOKO 5,5: Meno brillante del solito davanti alla difesa, qualche errore in fase di impostazione e in difficoltà sul palleggio avversario. Gattuso lo sostituisce nella ripresa per evitare il doppio giallo. (56' BIGLIA 6: Mette ordine davanti alla difesa in una fase delicata del match).

PAQUETA 5,5: Parte forte correndo a pressare tutti i portatori di palla avversari, ma cala fisicamente con il passare dei minuti e sparisce dal campo ad inizio ripresa. (73' CASTILLEJO 6: Fa il terzino aggiunto fino al 90' e aiuta la squadra anche sui calci piazzati).

SUSO 5: E' il lontano parente del giocatore che accendeva la luce al reparto offensivo rossonero, paga una condizione fisica non ottimale: cerca raramente l'uno contro uno e si limita al cross a centro area.

PIATEK 6: Viene lasciato troppo solo in mezzo ai centrali neroverdi, fa a sportellate nei pochi palloni giocabili e trova raramente la profondità. (85' CUTRONE SV).

CALHANOGLU 6,5: Gran movimento tra le linee, vince spesso i duelli contro Lirola ed è preciso nelle giocate. Nettamente in crescita rispetto alla prima parte di stagione.

PAGELLE SASSUOLO

CONSIGLI 4: Compromette la gara del Sassuolo con il clamoroso doppio errore che gli costa il rosso diretto.

LIROLA 5: Va spesso in difficoltà contro Calhanoglu ed è quasi sempre in ritardo negli interventi, si fa anticipare da Piatek e Musacchio in occasione del vantaggio rossonero, poi è sfortunato nella deviazione.

DEMIRAL 6,5: Mette grande fisicità in marcatura su Piatek e limita il raggio d'azione del polacco.

FERRARI 6: Poche sbavature in marcatura, preciso anche nel far ripartire la manovra da dietro.

PELUSO 6: Non viene mai saltato da Suso e fornisce ottima copertura ai due centrali, non si fa però mai vedere in sovrapposizione.

LOCATELLI 6: Buona gestione della palla in uscita sulla pressione avversaria, prova a far male alla sua ex squadra con qualche accelerazione tra le linee. (63' BOURABIA 6: Mette la sua qualità nella fase di maggior spinta del Sassuolo).

Scivola spesso a centro area in copertura ed è sempre puntuale nei raddoppi. (68': Tiene in partita i suoi con un ottimo intervento su Kessiè).

SENSI 6,5: Taglia spesso a metà il centrocampo rossonero con il giusto tempismo negli inserimenti, spreca pochissimi palloni.

BERARDI 6: La sua partita vive di fiammate, ma non riesce mai ad accendere la luce: questo Sassuolo avrebbe maggiormente bisogno delle sue giocate.

DJURICIC 6: Agisce da falso nove dialogando bene con gli esterni e i centrocampisti, solo un grande Donnarumma gli toglie la gioia del goal nel primo tempo. Nella ripresa gioca pochissimi palloni. (74' MATRI 5,5: Cerca spesso la profondità ma non è mai pericoloso).

BOGA 7: Sfrutta tutta la sua velocità in dribbling sulla sua fascia ed è spesso pericoloso anche in posizione più centrale, il palo gli toglie un gran goal.