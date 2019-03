Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Kessiè e Paquetà ok, Djuricic 'falso 9'

Nel Milan riecco Rodriguez e Calhanoglu dal 1', ok Kessiè e Paquetà. Sassuolo con Djuricic 'falso 9' e Demiral in difesa.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Sensi, Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Milan per sorpassare l'Inter e prendersi il terzo posto, Sassuolo a caccia del blitz per tornare a coltivare ambizioni europee. Luci a San Siro per l'anticipo delle 18, che opporrà i rossoneri agli emiliani.

Gattuso non cambia: Calabria terzino destro, Rodriguez a sinistra, in mediana Kessiè e Paquetà regolarmente presenti ai fianchi di Bakayoko. Tridente Suso-Piatek-Calhanoglu.

Neroverdi con Demiral in retroguardia, centrocampo Sensi-Locatelli-Magnanelli, mentre in attacco nessun centravanti e Djuricic 'falso 9' con Berardi e Boga.