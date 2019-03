Milan-Sassuolo, incrocio di calciomercato: Locatelli 'paga' Bakayoko, obiettivo Sensi

Il Milan incasserà altri 12 milioni dal Sassuolo per Locatelli e li girerà al Chelsea per riscattare Bakayoko, ai rossoneri piace sempre Sensi.

Milan - Sassuolo , anticipo in programma oggi a 'San Siro' e che in caso di vittoria permetterebbe ai rossoneri di scavalcare i cugini dell'Inter al terzo posto, sarà anche un incrocio di calciomercato.

L'estate scorsa infatti il Milan ha deciso di sacrificare Manuel Locatelli , prodotto del vivaio rossonero, girandolo proprio in Emilia dove il centrocampista sta vivendo una stagione più che positiva.

Ecco perchè, secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Sassuolo riscatterà sicuramente Locatelli versando al Milan gli altri 10 milioni più due di bonus pattuiti qualche mese fa.

Soldi questi che peraltro saranno molto utili al Milan, dato che i rossoneri a loro volta devono 35 milioni al Chelsea per il riscatto di Bakayoko , divenuto in pochi mesi un titolarissimo al quale Gattuso non rinuncia praticamente mai.

Gli incroci tra Milan e Sassuolo però potrebbero non essere finiti qui: al Diavolo piace sempre moltissimo Stefano Sensi , regista già entrato nel giro dell'Italia di Mancini e cercato senza fortuna a gennaio.

A giugno quindi i rossoneri sembrano intenzionati a riprovarci, anche se il Sassuolo al momento non scende dalla richiesta di 25 milioni di euro. Cifra che, specie in caso di qualificazione alla prossima Champions, il Milan potrebbe comunque pagare senza troppi problemi.