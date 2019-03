Milan-Sassuolo, goal di Musacchio, Piatek o autogoal di Lirola?

Strano caso in Milan-Sassuolo, l'1-0 rossonero nel mirino: goal di Musacchio, Piatek o autogoal di Lirola? La Lega opta per quest'ultimo caso.

Milan-Sassuolo teatro dell'ennesimo caso di stampo fantacalcistico, in grado di attanagliare i fantallenatori di tutta Italia.

Il goal dell'1-0 rossonero ha portato mille dubbi d'assegnazione: sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è stata la spizzata di Locatelli con il pallone finito nella zona di Piatek, Musacchio e Lirola.

La sfera è terminata in fondo al sacco dopo una carambola di difficile risoluzione: In un primo momento il goal era stato assegnato al difensore argentino del Milan, peraltro l'unico ad esultare con tanto di abbraccio dei compagni di squadra.

Alla fine la Lega di Serie A ha optato per l'autorete del difensore neroverde, il cui sfortunato doppio tocco (di testa e di braccio) è stato decisivo per battere Consigli. Musacchio dovrà quindi attendere ancora per la prima gioia italiana.