Milan-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida in casa il Sassuolo nel 32° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Sassuolo

Data: 21 aprile 2021

Orario: 18.30

Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa il Sassuolo nell'anticipo della 32ª giornata infrasettimanale di Serie A. I rossoneri sono secondi in classifica con 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, con un distacco di 9 punti dall'Inter capolista e un vantaggio di 2 lunghezze sull'Atalanta, terza. Ottava posizione in graduatoria, a quota 46 punti, invece, per gli emiliani, con un cammino di 12 successi, 10 pareggi e 9 k.o.

Dominio del Diavolo nei 7 match casalinghi finora disputati fra le due formazioni: 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta per i meneghini, quest'ultima datata 6 gennaio 2015 (2-1 ospite con goal di Sansone e Zaza a ribaltare il vantaggio iniziale firmato da Poli).

Il Milan è reduce da 3 vittorie, fra cui la più recente in casa contro il Genoa, e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, mentre i neroverdi hanno collezionato un pareggio, una sconfitta e 2 successi di fila, fra cui quello della scorsa giornata contro la Fiorentina.

Manuel Locatelli è il grande ex della partita: il centrocampista del Sassuolo ha disputato 48 partite e segnato 2 reti in campionato con la maglia del Milan, club nel quale è cresciuto come calciatore. Ma un ex è anche il tecnico neroverde De Zerbi, prodotto delle Giovanili rossonere pur non avendo collezionato presenze in gare ufficiali.

Zlatan Ibrahimovic, autore di 15 goal, è il miglior marcatore del Milan, mentre Domenico Berardi, che ha nei rossoneri la sua vittima preferita in Serie A (9 reti per lui in 13 partite, fra cui la storica tripletta di Reggio Emilia del gennaio 2015) è il bomber del Sassuolo con 13 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-SASSUOLO

Milan-Sassuolo si disputerà mercoledì 21 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà il 16° in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La sfida Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Sarà possibile vedere Milan-Sassuolo in diretta streaming grazie a Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra possibilità è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A a chi acquista il pacchetto Sport.

Due assenze per Pioli, che non avrà a disposizione gli infortunati Calabria e Daniel Maldini, ma ritrova Zlatan Ibrahimovic dopo la squalifica. Proprio lo svedese tornerà a guidare l'attacco rossonero. Alle sue spalle si candidano ad agire a supporto sulla trequarti Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Quest'ultimo è favorito su Rafael Leão, reduce da una prestazione non esaltante contro il Genoa. In mediana conferma per il tandem composto da Bennacer e Kessié. Davanti al portiere Gianluigi Donnarumma, invece, sono possibili due novità nel reparto difensivo: a destra Dalot potrebbe essere preferito a Kalulu, mentre al centro Romagnoli potrebbe spuntarla su Tomori per far coppia con Kjaer. A sinistra, inamovibile, il solito Theo Hernández.

De Zerbi, dal canto suo, ha tre indisponibili, tutti per infortunio: Ayhan, Romagna e Ciccio Caputo. Il riferimento offensivo del suo 4-2-3-1 potrebbe dunque essere il francese Defrel, favorito al momento sul giovane Raspadori, mentre è bagarre sulla trequarti: Boga e Hamed Junior Traoré si contendono una maglia accanto a Berardi e Djuricic. In mediana sarà Maxime López ad affiancare il grande ex Locatelli. Fra i pali agirà Consigli, in difesa Toljan e Rogerio saranno i due esterni bassi e in mezzo il rumeno Chiriches e il brasiliano Marlon si contendono una maglia accanto a Gian Marco Ferrari.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime López, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.