Milan-Sassuolo, Caldara verso la panchina: possibile per lui qualche minuto

Mattia Caldara potrebbe giocare contro il Sassuolo qualche minuto: "Sto bene, il percorso di recupero è al termine".

Mattia Caldara è pronto. Il difensore centrale potrebbe debuttare con il in , dopo aver giocato solo due partite in e Coppa da quando veste il rossonero.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Mattia Caldara dovrebbe essere infatti convocato per la partita contro il . E, in base all'andamento della gara, potrebbe anche giocare uno spezzone di partita.

D'altronde il difensore ha già giocato due partite intere con la Primavera, come vuole il protocollo. E come conferma lui stesso il ginocchio ha risposte bene.

"Sto bene, il percorso di recupero è al termine. Ho giocato due partite in Primavera e il ginocchio ha dato buone risposte. Vengo da un anno e mezzo molto duro e sono felice che l’incubo stia finendo. Sono contento che l’ sia negli ottavi di Champions, ma io sto bene al Milan. La Nazionale? Parto in svantaggio, ma un barlume di speranza per l’Europeo c’è".

Intanto, come vi abbiamo raccontanto anche ieri, continua a persistere l'idea di un possibile trasferimento all'Atalanta a gennaio, soprattutto se non dovesse trovare spazio in queste partite che rimangono prima della sosta.