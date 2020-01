Milan-Sampdoria, Ibrahimovic vuole esserci: sei goal in sei gare ai blucerchiati

L'attaccante svedese si sta già allenando a Milanello per esordire contro la Sampdoria: altrimenti possibile esordio in Coppa Italia.

Ufficializzato dal , dallo stesso Ibrahimovic, dalla Lega. Lo svedese è di nuovo rossonero e verrà presentato alla stampa venerdì 3 gennaio. Ovvero a soli tre giorni dalla prima gara che il team di Pioli dovrà affrontare contro la , per provare a risalire la china.

Sbarcato a Milanello nella serata di giovedì, Ibrahimovic si è allenato a sorpresa immediatamente, con l'intenzione di esserci proprio per il match contro la Sampdoria. Impossibile? No, visto e considerando come accade più spesso di quanto si pensi che ad un trasferimento corrisponde l'utilizzo istantaneo.

Le gare contro la Sampdoria sono sempre state dolci per Ibrahimovic, visti i sei goal in sei incontro di : in maglia Milan però lo svedese non ha trovato la rete contro la squadra ligure, nell'unico precedente in cui si è trovato in campo.

Un assist realizzato per Ibrahimovic nel suo unico Sampdoria-Milan disputato in Serie A, mentre nell'altro match del 2010/2011 ha dovuto saltare la sfida causa doppia ammonizione e squalifica per diffida.

Se Ibrahimovic non dovesse giocare contro la Sampdoria per mancanza di tempo, la prima gara del suo nuovo corso al Milan dovrebbe essere quella di Coppa contro la . Pioli adotterà sicuramente il turnover, in una gara utile però a testare i meccanismi con l'ex Los Angeles Galaxy.

Sampdoria, SPAL o altro esordio che sia, i tifosi del Milan non vedono l'ora di riabbraccare Ibrahimovic: tante speranze riposte nel campione svedese, che nonostante i 38 anni nella carta d'identità non ha sicuramente smesso di puntare obiettivi di prima fascia. Stavolta, la scalata rossonera e magari la vittoria in .