Milan-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Sampdoria

• Data: 13 dicembre 2021

• Orario: 12.30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Milan di Stefano Pioli sfida la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo nel lunch match della 25ª giornata di Serie A. I milanesi sono attualmente terzi in classifica con 52 punti, gli stessi del Napoli, che ha tuttavia una miglior differenza reti, e si trovano ad una lunghezza di distacco dalla capolista Inter, con un cammino di 16 successi, 4 vittorie e 4 pareggi. I genovesi occupano invece la 16ª posizione a quota 23, e con 6 successi, 5 pareggi e 13 k.o. sono pienamente coinvolti nella lotta salvezza.

Segui Milan-Sampdoria su DAZN. Attiva ora Le due squadre si sono affrontate 63 volte in Serie A in casa dei rossoneri. Questi ultimi conducono ampiamente nelle statistiche con un bilancio di 40 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. La Sampdoria, in particolare, non batte il Milan a San Siro dal 5 febbraio 2017, quando i liguri espugnarono il Meazza per 1-0 grazie a un goal di Muriel. Da allora ci sono stati 2 successi del Diavolo e 2 pareggi nei due confronti più recenti. Il Milan è reduce da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre la Sampdoria ha riportato 3 sconfitte e una vittoria negli ultimi 4 confronti disputati nel torneo. Zlatan Ibrahimovic, con 8 goal all'attivo, è il miglior realizzatore dei rossoneri in campionato, ma non sarà della partita per un'infiammazione al tendinde d'Achille. Fra i blucerchiati spiccano invece i 7 goal dell'ex interista Antonio Candreva, il giocatore più prolifico dei suoi. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-SAMPDORIA

Milan-Sampdoria si disputerà la mattina di domenica 13 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele Chiffi di Padova, e sarà la 128ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 12.30.

DOVE VEDERE MILAN-SAMPDORIA IN TV

Il lunch match Milan-Sampdoria sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara Milan-Sampdoria sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Sampdoria su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Massimo Donati al commento tecnico. Per Sky, invece, il telecronista sarà Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani come seconda voce.

MILAN-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Il lunch match della Serie A, Milan-Sampdoria, sarà inoltre visibile in diretta streaming, mediante DAZN e Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, sia sui vari dispositivi mobili, come smartphone, tablet, iPhone e iPad. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, mentre nel secondo occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android.

I clienti DAZN, inoltre, avranno la possibilità, al termine del match, di prendere visione degli highlights e dell'evento integrale anche in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata infine da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la sfida Milan-Sampdoria anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono la partita, troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Quindi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati in tempo reale con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SAMPDORIA

Pioli avrà diverse assenze, su tutte quelle di Zlatan Ibrahimovic in attacco per infortunio e dello squalificato Theo Hernández. Out per problemi fisici anche Gabbia e Ballo-Touré, oltre al lungodegente Kjaer. Davanti al portiere Maignan, al centro della difesa dovrebbe partire dall'inizio il recuperato Tomori accanto a Romagnoli, con Florenzi a destra e Calabria dirottato a sinistra. In mediana spazio a Kessié, favorito su Bennacer, accanto a Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers si candida al posto di Messias per completare la linea a tre accanto a Brahim Díaz e Rafael Leão. Nel ruolo di centravanti sarà confermato Giroud.

Giampaolo potrebbe rispondere schierando i blucerchiati con il 4-3-1-2. Davanti possibile tandem composto dal neo arrivato Giovinco (in ballottaggio con Quagliarella) accanto a Caputo, con Sensi in posizione di trequartista a supporto. Candreva e Thorsby si candidano per il ruolo di mezzali, con uno tra Rincon e il rientrante Ekdal perno di centrocampo. In difesa Alex Ferrari e Colley formeranno la coppia centrale, con Bereszynski terzino destro e Murru in vantaggio su Augello a sinistra. In porta ballottaggio aperto fra Audero e Falcone. L'alternativa è l'albero di Natale con Sabiri secondo trequartista. Non saranno della gara per infortunio i vari Damsgaard, Yoshida e Gabbiadini.

L'articolo prosegue qui sotto

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.