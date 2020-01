Milan-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida in casa la Sampdoria nella 18ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli debutta nel 2020 affrontando la di Claudio Ranieri nella 18ª giornata di . I milanesi si trovano al 12° posto in classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, i genovesi occupano il 16° posto assieme al a quota 15, con un cammino di 4 successi, 3 pareggi e 10 k.o.

I 61 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa dei rossoneri sorridono a questi ultimi, che conducono sul piano statistico con 40 vittorie, 11 affermazioni dei blucerchiati e 10 pareggi. L'ultimo successo della Sampdoria a Milano è del 5 febbraio 2017, con un goal di Muriel che decise il lunch match in favore della squadra di Giampaolo sul Diavolo, allora guidato da Vincenzo Montella.

Il Milan ha una tradizione positiva nel XXI secolo per quanto riguarda la prima gara dell'anno solare, avendone vinte 15 su 19. Nelle ultime 3 il Diavolo ha sempre ottenuto i 3 punti senza subire reti. Zlatan Ibrahimovic, appena acquistato dai lombardi sul calciomercato invernale, potrebbe fare il suo secondo esordio in rossonero. Lo svedese nell'era dei 3 punti a vittoria, ovvero dal 1994/95, è il giocatore del Milan con la migliore media goal a partita in campionato (0.69 reti a partita, con un bottino di 42 reti in 61 presenze).

Il Diavolo è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una pesante sconfitta nel derby lombardo con l' , la Sampdoria invece ha ottenuto 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 partite in campionato. Krzysztof Piatek e Theo Hernández sono i giocatori più prolifici della squadra di Pioli con 4 reti segnate a testa, mentre Manolo Gabbiadini è il miglior realizzatore della formazione di Ranieri, sempre con 4 goal.

Se dovesse andare a segno anche con la Sampdoria, Theo Hernández diventerebbe anche il primo difensore del Milan a realizzare almeno 5 reti in una singola stagione di Serie A dopo Christian Panucci, che ci riuscì nel campionato di Serie A 1995/96. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-SAMPDORIA

Milan-Sampdoria si disputerà il pomeriggio di lunedì 6 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 123° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere la sfida Milan-Sampdoria in esclusiva in diretta televisiva sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà supportato da Daniele Adani al commento tecnico.

Al termine della partita, sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai protagonisti sul campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky potranno seguire Milan-Sampdoria anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Pioli avrà subito a disposizione Ibrahimovic, ma è probabile che lo svedese parta inizialmente dalla panchina per poi subentrare a partita in corso. Nel tridente d'attacco del Milan pertanto Piatek dovrebbe agire da centravanti, con Suso e Calhanoglu esterni offensivi ai suoi lati. A centrocampo in regia sarà confermato Bennacer, con Krunic (in vantaggio su Kessié) e Bonaventura mezzali. Dietro, davanti a Gigio Donnarumma, a destra ballottaggio fra Conti e Calabria, con il secondo favorito, a sinistra spazio a Theo Hernández, che torna dopo la squalifica, e in mezzo la solita coppia composta da Musacchio e Romagnoli. Nuovamente disponibile anche il brasiliano Paquetà, che si siederà in panchina.

Ranieri potrebbe optare per un 4-4-2 al posto del 4-3-1-2 e recupererà diverse pedine importanti: Quagliarella, Depaoli, Bereszynski, Murru, Ekdal e Bonazzoli. In attacco, squalificato Caprari, tandem composto da Gabbiadini e Quagliarella. In mediana a destra sarà avanzato Depaoli come ala, con Linetty sull'altra fascia e in mezzo la coppia composta da Ekdal e Vieira. Fra i pali agirà Audero. La difesa a quattro, visto anche il grave infortunio occorso ad Alex Ferrari, potrebbe vedere Murillo accanto a Colley, con Bereszynski e Murru esterni bassi.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.