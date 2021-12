Milan-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Salernitana

Milan-Salernitana Data: 4 dicembre 2021

4 dicembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Milan di Stefano Pioli ospita la Salernitana di Stefano Colantuono, ultima della classe, nell'anticipo pomeridiano della 16ª giornata di Serie A.

I rossoneri sono secondi in classifica con 35 punti, frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, e hanno una lunghezza di ritardo dal Napoli capolista, mentre i campani chiudono la graduatoria a quota 8, con un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 11 k.o.

Nei 2 precedenti disputati nel massimo campionato fra le due formazioni, il Milan ha sempre vinto, segnando 5 goal e subendone 2. I rossoneri arrivano da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, mentre i granata hanno collezionato 3 sconfitte e un pareggio nei precedenti impegni nel torneo.

Zlatan Ibrahimovic è il miglior marcatore del Milan in questa Serie A con 6 goal all'attivo, fra i campani spiccano invece le 3 reti di Federico Bonazzoli, il giocatore più prolifico dei suoi. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-SALERNITANA

Milan-Salernitana si disputerà il pomeriggio di sabato 4 dicembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 5ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE MILAN-SALERNITANA IN TV

L'anticipo Milan-Salernitana sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Salernitana su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

MILAN-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire la gara Milan-Salernitana in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio personal computer o notebook.

Nel primo caso occorrerà preoccuparmi preliminarmente di scaricare l'applicazione per sistemi iOS o Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto. Nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire l'anticipo Milan-Salernitana anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SALERNITANA

Pioli dovrà fare i conti con l'infermeria sempre più piena: a Plizzari Calabria, Rebic, Castillejo e Giroud si sono aggiunti infatti negli ultimi giorni anche Bennacer (labirintite) e Kjaer (problema al ginocchio sinistro). Davanti al portiere Maignan, in difesa Kalulu sarà confermato a destra, con Theo Hernández pilastro a sinistra e in mezzo Romagnoli, di rientro dopo la squalifica, che tornerà a far coppia con Tomori. In mediana potrebbe riposare Kessié con chance per Bakayoko accanto a Tonali. Davanti Ibrahimovic agirà da centravanti, supportato da Messias, Brahim Díaz e Rafael Leão, preferito a Krunic dopo esser rimasto fuori contro il Genoa.

Colantuono potrebbe affidarsi ad un prudente 5-3-2 per provare ad arginare le offensive rossonere. In attacco è probabile la conferma di Simy (preferito a Djuric) in coppia con Bonazzoli. A centrocampo Kechrida ed L. Coulibaly saranno le due mezzali, con Di Tacchio (in vantaggio su Capezzi) nel ruolo di playmaker. In difesa Zortea e Ranieri agiranno da terzini, mentre Veseli, Gyomber e Gagliolo saranno i tre centrali a protezione della porta di Belec.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Bakayoko; Messias, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic.

SALERNITANA (5-3-2): Belec; Zortea, Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, Di Tacchio, L. Coulibaly; Bonazzoli, Simy.