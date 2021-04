Milan, buone notizie per Pioli: Romagnoli torna ad allenarsi in gruppo

Alessio Romagnoli sta meglio, ha cominciato ad allenarsi in gruppo, ma contro il Parma non dovrebbe ancora giocare.

Alessio Romagnoli a piccoli passi comincia a tornare a disposizione del Milan e di Stefano Pioli. Non gioca in Serie A dal 7 marzo, ovvero dalla sfida contro il Verona.

Il centrale rossonero adesso sta recuperando dall'infortunio e oggi ha ripreso ad allenarsi in gruppo, anche se la convocazione per la partita contro il Parma resta in dubbio: Pioli vuole recuperarlo al meglio prima di farlo giocare senza rischi.

Per questo motivo contro il Parma giocheranno ancora Tomori e Kjaer al centro della difesa, mentre Romagnoli cercherà di recuperare per la prossima sfida contro il Genoa.