Milan, Romagnoli si allena in gruppo: disponibile per il Derby

Il Capitano del Milan ha recuperato dal lungo infortunio al polpaccio: Stefano Pioli dovrà decidere se lanciarlo titolare nel Derby.

Alessio Romagnoli in questa prima parte di stagione è mancato fortemente al , che comunque ha saputo sopperire con grande capacità all'assenza del suo Capitano e difensore titolare. Merito di questo va dato a Stefano Pioli e poi alla coppia formata da Kjaer e Gabbia.

Adesso però Romagnoli ha recuperato e questa è senza ombra di dubbio una grande notizia per il Milan. Sia per una questione di leadership in squadra, sia per una questione di scelte per Pioli.

Romagnoli si è allenato in gruppo nella giornata di ieri. Per il derby contro l' , al rientro dalla sosta, sarà disponibile e riprenderà il suo posto accanto a Kjaer, qualora Pioli scegliesse di lanciarlo subito dal primo minuto al posto di Gabbia.

L'infortunio di Romagnoli risale allo scorso luglio in occasione della sfida che il Milan ha giocato contro il : una lesione muscolare al polpaccio destro che lo ha tenuto fuori praticamente per tre mesi.

Il Milan ha ricevuto critiche negli ultimi giorni di mercato, nonostante una sessione di spessore, per non aver comprato alla fine un difensore centrale, richiesto dai tifosi e dall'ambiente in generale. Tante trattative sfumate ed un nome che non ha mai raccoltò la reazione positiva univoca di tutta la dirigenza.

Poco male però adesso che torna Alessio Romagnoli. Con lui salgono a tre i difensori centrali attualmente a disposizione di Pioli, dopo gli stacanovisti Kjaer e Gabbia.

Ricordiamo che Leo Duarte è ancora alle prese con il coronavirus al pari di Ibrahimovic (e mancano sempre meno giorni al Derby); mentre Mateo Musacchio è infortunato di lunga data, dopo una complicata operazione alla caviglia.