Milan, Romagnoli appoggia Giampaolo: "Con lui fino alla morte"

Nel momento più complicato del , Marco Giampaolo incassa il sostegno della società e dei giocatori. La sconfitta interna per 1-3 con la , la terza di fila, ha fatto innervosire il tifo rossonero, ma il club mostra unità e voglia di andare avanti.

Anche Alessio Romagnoli, capitano e leader del gruppo, nel post-partita dopo la sconfitta con i viola ha mostrato il massimo dell'appoggio a Giampaolo ai microfoni di 'Rai Sport'.

"Non c’è molto da dire in questi casi, serve solo stare insieme. La squadra non deve mollare mai. Noi siamo con il mister fino alla morte”.