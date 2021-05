Milan-Roma femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Milan e Roma si giocano la finale della Coppa Italia femminile: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

MILAN-ROMA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Roma femminile

Milan-Roma femminile Data: 30 maggio 2021

30 maggio 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Milan Tv (visibile su DAZN), Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport (canale 251 satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go

Milan e Roma femminile si giocano la Coppa Italia 2020/2021. Solo una tra la formazione di Maurizio Ganz e quella di Betty Bavagnoli alzerà il trofeo al termine della finalissima, che come accaduto in occasione della Coppa Italia maschile si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Segui Milan-Roma femminile in diretta streaming su Milan Tv, visibile su DAZN

La finale di Coppa Italia femminile torna dunque a disputarsi dopo un'anno d'assenza: nel 2020, infatti, la competizione era stata interrotta in corso d'opera a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il Milan di Maurizio Ganz ha superato in sequenza il Cesena, l'Orobica, il Sassuolo e infine l'Inter, al termine di un emozionante doppio derby andato in scena in semifinale. La Roma di Betty Lavagnoli, invece, ha avuto la meglio su Tavagnacco, Roma CF, Florentia e Juventus.

Né il Milan né la Roma hanno mai vinto la Coppa Italia femminile nel corso della propria storia: a trionfare in passato sono state infatti formazioni come l'ACF Milan (club che oggi non esiste più) e la Roma FC, che attualmente milita in Serie B.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Milan-Roma femminile, finale di Coppa Italia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO MILAN-ROMA FEMMINILE

Milan-Roma femminile, finalissima della Coppa Italia 2020/2021, è in programma nella serata di domenica 30 maggio 2021 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, che ha appena ospitato anche la finale della manifestazione maschile. La gara tra la formazione rossonera e quella giallorossa si giocherà alle ore 20.30.

Milan-Roma femminile sarà trasmessa in diretta da Milan Tv, emittente ufficiale del club rossonero, la quale a sua volta sarà visibile su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire la finale di Coppa Italia su una smart tv compatibile con l'app, oppure su un normale televisore collegandole a una console PlayStation 4 o 5 o Xbox o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La finale di Coppa Italia femminile tra Milan e Roma sarà trasmessa in diretta tv anche da Sky: per seguirla basterà collegarsi su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A oppure sul canale numero 251 del satellite.

Sarà naturalmente possibile seguire Milan-Roma femminile, finale della Coppa Italia 2020/2021, anche in diretta streaming: gli abbonati a DAZN potranno guardarla accedendo al sito della piattaforma, oppure scaricando l'app sul proprio pc, smartphone o tablet, e quindi selezionando Milan Tv.

In alternativa, sarà possibile seguire la finale di Coppa Italia femminile tra Milan e Roma in diretta streaming su Sky Go, applicazione gratuita che Sky mette a disposizione dei propri abbonati, i quali anche in questo caso potranno scaricarla e utilizzarla su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

MILAN FEMMINILE (3-5-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Jane, Boquete, Hasegawa, Tucceri Cimini; Giacinti, Dowie.

ROMA FEMMINILE (4-2-3-1): Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Bartoli; Bernauer, Giugliano; Bonfantini, Andressa, Thomas; Paloma.