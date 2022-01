Milan-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Roma

• Data: Giovedì 6 gennaio 2022

• Orario: 18.30

• Canale tv: DAZN

• Streaming: DAZN

Il ventesimo turno di Serie A, in programma giovedì 6 gennaio, propone il big match tra Milan e Roma. La squadra di Stefano Pioli, al secondo posto in classifica, ospita al 'Meazza' di San Siro la squadra di José Mourinho.

I rossoneri sono reduci dal successo per 4-2 al 'Castellani' contro l'Empoli grazie alla doppietta di Kessié e alle reti di Florenzi e Theo Hernandez. In casa, il Milan ha conquistato sei vittorie, un pari e due sconfitte, rimediate contro Sassuolo e Napoli.

La Roma è imbattuta da tre partite di fila. I giallorossi hanno superato Spezia e Atalanta, prima del pari casalingo contro la Sampdoria per 1-1: al goal di Bereszynski per i blucerchiati ha replicato Shomurodov per la Roma.

Il Milan è al secondo posto con quattro punti di ritardo rispetto alla capolista Inter. Grazie al successo sull'Empoli i rossoneri hanno guadagnato tre punti di vantaggio sul Napoli, ko in casa contro lo Spezia. La Roma, invece, è al sesto posto in coabitazione con la Fiorentina con 32 punti, due in meno della Juventus.

Milan e Roma si affrontano per la 88esima volta in Serie A. I giallorossi hanno vinto 26 volte, mentre i rossoneri hanno conquistato 29 volte; 32 i pareggi. All'andata, il Milan ha espugnato l'Olimpico col risultato di 2-1: decisive le reti di Ibrahimovic e Kessié, prima della rete di El Shaarawy nel recupero. L'ultima vittoria della Roma contro il Milan in Serie A risale al 27 ottobre 2019, quando i giallorossi si imposero tra le mura amiche per 2-1.

Tutto su Milan-Roma: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MILAN-ROMA

Milan-Roma è in programma giovedì 6 gennaio 2022 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, a Milano. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:30.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV

La sfida tra Milan e Roma, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

MILAN-ROMA IN DIRETTA STREAMING

DAZN trasmetterà il big match tra Milan e Roma in streaming attraverso la suddetta applicazione, disponibile per dispositivi portatili con sistema operativo iOS o Android; oppure da pc collegandosi al sito ufficiale e accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca della partita valida per il 20° turno di Serie A tra Milan e Roma è affidata a _____, con _____ al commento tecnico.

Potrete seguire live Milan-Roma anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA

Oltre al lungodegente Kjaer, Stefano Pioli deve rinunciare ai tre calciatori impegnati in Coppa d'Africa, Kessié, Bennacer e Ballo-Touré. Ancora fuori Pellegri, mentre sono recuperati sia Calabria che Ibrahimovic. Conferma per Messias.

Nella Roma, Mourinho conferma il 3-5-2. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez; Karsdorp e Vina agiranno sulle fasce, mentre Veretout, Cristante e Pellegrini giocheranno in mezzo. Zaniolo farà coppia con Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Bakayoko, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Messias; Ibrahimovic. All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.