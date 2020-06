Milan-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida la Roma nel big match della 28ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 giugno 2020

28 giugno 2020 Orario: 17.15

17.15 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Paulo Fonseca si affontano da avversarie nella sfida della 28ª giornata di che mette in palio punti pesanti per la zona Champions e la zona . I rossoneri sono settimi in classifica assieme con il a quota 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, la Lupa è quinta in classifica a quota 48, con 14 successi, 6 pareggi e 7 k.o. e un ritardo di 6 lunghezze dall' che la precede.

Negli 84 confronti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa dei rossoneri, questi ultimi sono in vantaggio sotto il profilo statistico con 46 vittorie, 19 pareggi e 19 affermazioni dei capitolini. Nella sua carriera da allenatore l'attuale allenatore del Milan, Pioli, ha fronteggiato da avversario la Roma 19 volte: soltanto 2 le vittorie da lui ottenute, a fronte di 11 sconfitte e 6 pareggi.

L'attaccante croato Ante Rebic è il giocatore più prolifico del Milan in Serie A con 7 goal all'attivo: suo il 44% delle realizzazioni rossonere nel 2020, almeno 4 in più rispetto ai propri compagni di squadra nel periodo. Edin Dzeko , che con la doppietta alla ha superato 'Piedone' Manfredini nella classifica all-time dei bomber giallorossi , è invcece il capocannoniere della Roma a quota 14 goal.

Il Milan ha ottenuto 2 vittorie, fra cui quella per 4-1 nell'ultimo turno con il Lecce , una sconfitta e un pareggio nelle precedenti 4 gare, mentre è di una sconfitta e 3 vittorie di fila la marcia recente della Roma. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO MILAN-ROMA

Milan-Roma si disputerà il pomeriggio di domenica 28 giugno 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, e in assenza di pubblico, come previsto nel protoccolo per contrastare la pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita, la 170ª in Serie A fra le due squadre, è previsto per le ore 17.15.

La sfida Milan-Roma sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (modelli Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

La gara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Inoltre gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Francesco Guidolin per il commento tecnico.

Il big match Milan-Roma sarà visibile per i clienti DAZN in diretta streaming anche su pc e notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara fra tutte quelle presenti nel palinsesto.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili anche per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi accompagnerà a Milan-Roma con la sua diretta testuale, dal prepartita, con tutte le ultime novità e le formazioni ufficiali, fino al termine della gara. Collegandovi sul portale, dal momento del fischio d'inizio avrete gli aggiornamenti live della partita minuto per minuto con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Pioli deve fare i conti con l'emergenza difensiva, visto l'infortunio occorso a Kjaer, che si somma a quello di Musacchio. Davanti al portiere Gianluigi Donnarumma, al centro del reparto arretrato, in coppia con Romagnoli, agirà il giovane Gabbia, con Conti e Theo Hernández terzini. In mediana Kessiè e il playmaker Bennacer. Davanti Rebic come unica punta, e alle sue spalle Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu. Il dubbio è più che altro sulla posizione che ricopriranno gli ultimi due: il turco potrebbe agire da trequartista sinistro, con Bonaventura centrale, oppure le loro posizioni potrebbero essere invertite. Rafael Leão può essere invece una valida opzione a partita in corso, come accaduto a .

Fonseca ritrova Mancini al centro della difesa, e l'ex atalantino dovrebbe rilevare Ibañez e ricomporre la coppia con Smalling. Zappacosta e Kolarov sono invece favoriti per il ruolo di esterni bassi su Bruno Peres, Spinazzola e Santon. Fra i pali è probabile la conferma di Mirante: Pau López sta facendo progressi ma non è ancora pronto. In mediana l'ex Cristante affiancherà Veretout. Bagarre sulla trequarti: Kluivert, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan appaiono favoriti sulla concorrenza interna di Under, Perotti, Carles Pérez e Pastore. Davanti nel ruolo di centravanti l'inamovibile Dzeko.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.