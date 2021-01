Milan, uno sorriso ed una nota stonata: si rivede Ibrahimovic, ma Leao sarà squalificato

Rafael Leao non ci sarà nella prossima sfida con il Cagliari a causa di una squalifica. Il Milan può consolarsi con il rientro di Ibrahimovic.

Era uno dei giocatori più attesi di - e non ha deluso le aspettative. Rafael Leao si è garantito un ruolo da protagonista, ma sia in positivo che in negativo.

Se infatti da un lato ha impreziosito la sua prestazione anche con il quinto goal stagionale (quello che al 25’ ha permesso al Milan di aprire le marcature), sfruttando al meglio uno splendido pallone offertogli da Brahim Diaz, dall’altro nella ripresa ha rimediato un ingenuo cartellino giallo che lo costringerà a saltare la prossima partita.

Il gioiello rossonero, che era in diffida, a poco più di 10’ dal triplice fischio finale e con il risultato sul 2-0 e quasi in cassaforte, è stato ammonito per simulazione e sarà quindi costretto a saltare la prossima trasferta sul campo del .

Una brutta notizia per Stefano Pioli, visto che perde uno dei suoi uomini più in forma in assoluto, ma il tecnico rossonero può tuttavia consolarsi con un rientro importante: quello di Zlatan Ibrahimovic.

Il fuoriclasse svedese, che non scendeva in campo in campionato da -Milan dello scorso 22 novembre, ha ormai completamente messo alle spalle l’infortunio muscolare che l’ha costretto nelle ultime settimane ai box ed è stato gettato nella mischia all’85’ (proprio al posto di Rafael Leao), trovando anche il tempo tra l’altro di andare pericolosamente alla conclusione.