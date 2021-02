Milan ridimensionato dall'Inter: rossoneri a -4, sogno Scudetto svanito?

L’inizio di 2021 è stato complicato per il Milan. Sono quattro le sconfitte negli ultimi nove turni di campionato ed ora la vetta si è allontanata.

Arrivare a facili conclusioni, dopo un derby perso male, è probabilmente fin troppo facile, ma la realtà dei fatti racconta comunque di un Milan che, dopo il 3-0 subito contro l’Inter, si ritrova adesso più lontano da quella vetta della classifica del campionato di Serie A che per mesi è stata sua, e protagonista di un cammino che nelle ultime settimane si è fatto più incerto.

La squadra implacabile del 2020, quella che per mesi è stata capace di sorprendere tutti con il suo gioco e le sue ritrovate sicurezze, tanto da risultare per buona parte dell’anno solare imbattuta (oltre che imbattibile), ha lasciato spazio ad una compagine il cui andamento in questo inizio di 2021 racconta di un qualcosa di diverso. In definitiva di un rendimento che potrebbe essere definito ‘più umano’.

I numeri da questo punto di vista non mentono: il Milan ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato (contro Atalanta, Spezia ed Inter), subendo in esse 8 goal a fronte dei 0 realizzati. Ma c’è di più.

Se si vanno a guardare i risultati da inizio 2021, il numero di sconfitte in nove turni sale a quattro (va aggiunto anche il 3-1 interno subito contro la Juventus), cosa questa che fa scendere la sua media punti in questo arco temporale a 1,66, mentre se si aggiungono anche le uscite in Coppa Italia e Europa League, il numero di ko sale a cinque (va infatti contata anche la sconfitta per 2-1 nel derby che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia nei quarti di finale).

Il Milan ha totalizzato più sconfitte nei primi due mesi del 2021 che in tutto il 2020 (tre in tutto l’anno solare, con un lungo periodo senza ko che è andato dal’8 marzo al 5 ottobre) il che si traduce inevitabilmente con una brusca frenata in campionato.

Un rendimento così diverso rispetto a quello di poche settimane fa potrebbe anche essere frutto di vari fattori, compreso dello smalto perso dal punto di vista fisico. Stefano Pioli infatti, parlando dopo il Derby ai microfoni di DAZN, ha spiegato come alcuni giocatori abbiano probabilmente accumulato troppe partite nelle gambe.

“Siamo stati gli unici a fare i preliminari e adesso chi ha giocato troppo a causa degli infortuni si ritrova ad aver giocato troppo, mentre altri devono invece giocare per ritrovare la condizione. Parliamo comunque di situazioni che ci stanno all’interno di un’annata. Questa è la prima vera settimana negativa di questa stagione”.

In attesa di vedere come reagirà il Milan, viene naturale chiedersi quante siano ancora le sue reali chance nella corsa che conduce dritta allo Scudetto.

I quattro punti di gap dall’Inter non rappresentano di certo un qualcosa di incolmabile, ma al momento i nerazzurri (che tra l’altro non hanno più impegni europei) sembrano in netta ascesa (quattro successi consecutivi in campionato), mentre i rossoneri sono chiamati a ritrovarsi.