Milan, record negativo: solo 9 tiri in porta in 4 partite

Nel Milan che ha deluso in questo avvio di Serie A c'è un dato che spicca su tutti: soltanto 9 tiri in porta nelle prime 4 giornate.

Giampaolo dovrà dare una scossa al suo nelle prossime tre giornate di campionato, prima della sosta, anche per mettere al sicuro la propria panchina. I rossoneri hanno deluso fino ad ora, non tanto per i sei punti totalizzati quanto per il gioco deludente.

C'è una statistica che condanna soprattutto il lavoro di Giampaolo in questa prima parte di stagione. Il Milan ha l'attacco peggiore del campionato, insieme a e , con soli due goal messi a segno nelle prime quattro giornate.

Ma, forse ancora più preoccupante, è il dato relativo ai tiri in porta del Milan: in questo avvio di , i rossoneri hanno tirato in porta soltanto 9 volte. Dato che rappresenta un record negativo tra le venti squadre del campionato.

In questa speciale classifica, al primo posto ci sono e , che hanno tirato 31 volte nella porta degli avversari. La è quota 18 e l' a 28, tutti numeri nettamente superiori a quelli del Diavolo.

Giampaolo giocherà adesso giovedì sera contro il e, chissà, magari sperimenterà un modulo nuovo o un cambio di giocatori per quanto riguarda il pacchetto offensivo. Già nel Derby, il giovane Leao ha fatto vedere ottime cose contro la difesa dell'Inter e potrebbe essere riproposto contro i granata.