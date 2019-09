Milan, Rebic verso un posto da titolare contro il 'suo' Verona

Ante Rebic, nonostante sia in Nazionale, sembra candidato a partire come titolare nella prossima giornata di Serie A contro il Verona.

Nonostante da Milanello non ci sia praticamente mai passato e attualmente è impegnato con la sua nelle qualificazioni ad ,si è già candidato ad una maglia da titolare nella prossima giornata di contro l'

Il lo ha ufficializzato l'ultimo giorno di calciomercato, poi è subito scattata la sosta per le Nazionali. Giampaolo quindi non lo ha mai allenata ma, secondo 'Il Corriere dello Sport', lo butterà già nella mischia alla prossima partita.

Nello scacchiere di Giampaolo è pronto a sostituire Samu Castillejo, che nelle prime due partite di Serie A non ha convinto. Il Milan potrà giocarsi anche la carta dell'ex contro il Verona, visto che Ante Rebic ha giocato con la maglia gialloblu nel 2016.

La trasferta contro l'Hellas, tra l'altro, in programma domenica sera alle 20.45 al Bentegodi, ultimamente non porta bene, visto che negli ultimi quattro passaggi da quelle parti sono arrivate tre sconfitte per il Milan.