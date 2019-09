Milan, Rebic stangato dall''UEFA: 5 giornate di squalifica nelle coppe

Rebic sconterà le cinque giornate di squalifica nella prossima stagione. Il croato era stato espulso durante Eintracht Francoforte-Strasburgo.

Il non potrà contare su Ante Rebic nelle prime cinque partite della sua prossima avventura in Europa. L'attaccante croato infatti deve scontare una lunga squalifica.

L'UEFA, nella tarda serata di venerdì, ha comminato uno stop di ben cinque turni a Rebic dopo l'espulsione rimediata dal neo-rossonero nell'ultima partita di Europa League giocata con l' Francoforte lo scorso 29 agosto.

Rebic era stato espulso poco prima dell'intervallo contro lo dopo un duro fallo e aveva protestato in modo molto duro per la decisione arbitrale. Tra le motiviazionì della lunga squalifica, infatti, vengono citati anche "insulti agli ufficiali di gara".

Come risaputo il Milan in questa stagione ha rinunciato alla partecipazione in ma Rebic, che si è trasferito in rossonero con la formula del prestito biennale, sconterà comunque le cinque giornate di squalifica alla prima occasione utile ovvero appena il Milan dovesse centrare la qualificazione in Champions o Europa League.