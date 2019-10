Milan, Rebic pronto per la prima da titolare: Pioli può schierarlo sulla sinistra

Ante Rebic può esordire da titolare con il Milan nella prossima sfida contro il Lecce: Pioli può lanciarlo come ala sinistra del 4-3-3.

L'inizio di Ante Rebic con la maglia del sotto Marco Giampaolo non è stato tra i più facili: solo 63 minuti e tutti dalla panchina, senza mai lasciare il segno. L'arrivo di Stefano Pioli può essere la svolta anche per il croato.

Come riportato da 'Sky Sport', il croato arrivato in prestito biennale dall' Francoforte va verso la sua prima da titolare. Contro il domenica Stefano Pioli può metterlo in campo dal primo minuto, alla sua prima panchina rossonera.

Rebic potrebbe giocare da ala sinistra nel 4-3-3 che il tecnico sta disegnando, completando il tridente con Suso e Piatek. Nel ruolo di Rebic Giampaolo ha insistito anche su Rafael Leao, principale rivale del croato, che potrebbe però scalzare anche Piatek da punta.

Il ruolo di ala sinistra è familiare a Rebic, che ultimamente lo ha ricoperto nell'Eintracht e anche nella nazionale croata. L'ex ha disputato il Mondiale di 2018 da titolare svariando su tutto il fronte, giocando anche sulla corsia mancina in diverse situazioni.

Contro il Lecce avrà l'occasione di farlo anche con la maglia rossonera addosso e non solo con quella a scacchi biancorossi della selezione croata. Pioli può dargli fiducia da subito: starà a lui ripagarla e smentire Steubing, dirigente dell'Eintracht, che gli ha dedicato una frecciatina. Uno stimolo in più.