Il Milan può brindare: qualificazione in Europa con 90' d'anticipo

Il Milan centra l'Europa con un turno d'anticipo grazie alla vittoria sul Frosinone e al ko del Torino: da stabilire se Europa League o Champions.

Il batte il , il cade ad : tanto basta per far stappare lo champagne ai rossoneri, che si guadagnano la qualificazione in Europa con una giornata d'anticipo.

Va stabilito se il Diavolo approderà in oppure riuscirà nell'impresa di centrare il tanto agognato ritorno in Champions, ma nel frattempo la certezza di disputare un torneo continentale nella prossima stagione c'è.

Il Milan, superando 2-0 il Frosinone, sale a quota 65 punti in classifica e consolida la quinta posizione resa inattaccabile dal Torino: i granata, infatti, perdendo 4-1 in casa dell'Empoli restano fermi a 60 con soli 90' e 3 punti in palio.

Ad oggi la squadra di Gattuso è certa di giocare in Europa League, ma l'ultima giornata dirà se Suso e compagni potranno far festa qualificandosi per la Champions 2019/2020. Decisiva sarà -Milan, con un occhio rivolto ad -Empoli, - e - .