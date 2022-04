Il Milan si qualifica in Champions League 2022/2023 se... Cosa serve per la matematica

La stagione volge al termine e il Milan è in lotta con l'Inter per la vittoria dello Scudetto: manca sempre meno alla chiusura di questa edizione di Serie A e in casa rossonera è tempo di calcoli.

Se la corsa al titolo è apertissima e verosimilmente terrà occupata la formazione di Stefano Pioli fino alle ultimissime gare (con possibile arrivo a pari punti in vetta), quella per la qualificazione alla prossima Champions League è maggiormente definita.

Quanti punti mancano al Milan per centrare la massima competizione europea? Cosa serve? Questo il quadro della situazione dei rossoneri.

Per la Serie A, come per i massimi campionati europei, sono 4 i posti previsti per la qualificazione alla Champions League: chi si posiziona al termine del campionato tra il primo e il quarto posto andrà in Champions. La quinta e la sesta in Europa League e la settima in Conference League.

QUANTI PUNTI SERVONO AL MILAN PER ANDARE IN CHAMPIONS LEAGUE?

Al Milan servono 5 punti su 15 disponibili (nelle ultime 5 giornate che restano) per centrare l'aritmetica qualificazione in Champions League senza pensare ai risultati delle altre squadre che giocano per i primi quattro posti.

I rossoneri potrebbero però anche ottenere la Champions con soli tre punti in caso di vittoria contro la Lazio nel prossimo turno, a patto che la Fiorentina non vinca contro la Salernitana.

QUANDO PUÒ ARRIVARE LA MATEMATICA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS?

Il Milan potrebbe centrare la qualificazione in Champions League già dal prossimo 24 aprile, in base al risultato della Fiorentina. Per festeggiare il ritorno ai gironi dopo la deludente eliminazione dello scorso dicembre, i rossoneri devono:

Battere la Lazio il 24 aprile

Sperare in un pari o una sconfitta della Fiorentina in casa della Salernitana

A quel punto il Milan si troverebbe a 74 punti, con una distanza incolmabile per la Fiorentina e la Roma, attualmente a -13 prima del 34esimo turno (15 punti a disposizione, 12 dopo il 34esimo turno).