Milan, il quadro dei terzini: 4 a destra, nessun sostituto di Hernandez

Terzini 'sbilanciati' in casa Milan con quattro soluzioni a destra e il solo Theo Hernandez: saranno adattati Calabria e Dalot in caso di necessità.

Chiuso il calciomercato con il mancato arrivo di un nuovo centrale difensivo e l'ultimo innesto di Dalot dal , il può fare il punto di una rosa che è stata sicuramente rinforzata. Spicca però un certo squilibrio sul fronte terzini, dove Theo Hernandez è a oggi l'unico di ruolo sulla corsia sinistra.

La cessione di Laxalt lascia di fatto scoperta la zona di sinistra, dove l'unico padrone è il solo giocatore francese: l'uruguaiano è stato infatti ceduto in prestito agli scozzesi del , tra l'altro prossimo avversario europeo dei rossoneri.

A destra invece per mister Pioli c'è abbondanza: Calabria sembra aver conquistato il posto da titolare con le ultime buone prestazioni, ma le alternative non mancano. Conti sta per tornare dall'infortunio e nelle ultime ore è arrivato in prestito il portoghese Dalot, chiuso negli ultimi tempi allo United. In più anche il giovane Kalulu ha dimostrato buone cose in pre-campionato.

La sensazione è che all'occorrenza potranno essere spostati a sinistra lo stesso Dalot ma soprattutto Calabria, che ha già ricoperto quel ruolo e che garantisce più affidabilità dal punto di vista tattico. In questo senso sarà fondamentale il pieno recupero fisico di Conti, falcidiato dagli infortuni nelle ultime stagioni, così da poter far scalare il collega in caso d'emergenza prendendo posto a destra.