Il Milan guarda al Psg: Draxler, Kehrer e Diallo nel mirino

I rossoneri continuano a cercare rinforzi per la difesa e il centrocampo. Occhi su tre calciatori in uscita dal Paris Saint-Germain.

Il Milan non molla. Dopo aver visto sfumare l'obiettivo Botman per la difesa e vedersi insidiata dal Psg per Renato Sanches, la squadra di Pioli continua a cercare rinforzi per la prossima stagione.

In questo senso a dargli una mano potrebbe essere proprio la squadra parigina. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel mirino dei rossoneri sono finiti tre esuberi dei francesi: si tratta di Julian Draxler, Abou Diallo e Thilo Kehrer.

Il Milan al momento vuole aspettare il mese di luglio per entrare nel vivo del mercato, ma dopo aver messo a segno il colpo Origi nel frattempo sta valutando i suddetti tre profili.

Draxler piace per la qualità con i piedi, che metterebbe a disposizione della trequarti rossonera di Pioli, mentre Diallo andrebbe a rinforzare la difesa con la sua capacità di ricoprire due ruoli: quello di centrale e di terzino sinistro.

Nell stesso ruolo si valuta anche Danilo, centrocampista brasiliano che milita nel Palmeiras.

Kehrer, che ha il contratto in scadenza e gioca con regolarità nella nazionale tedesca, potrebbe essere il rinforzo giusto per la difesa nella zona destra del campo.

I principali ostacoli sono come sempre rappresentati dai tre ingaggi percepiti dai calciatori a Parigi, con la squadra della famiglia qatariota che remunera sempre piuttosto bene i suoi tesserati.