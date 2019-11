Milan, Proposta di prestito dal Genoa per Piatek: il polacco avrebbe rifiutato

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il Milan avrebbe ricevuto una proposta di prestito per Piatek da parte del Genoa: l'attaccante avrebbe rifiutato.

Il mercato di gennaio è al centro delle discussioni in casa : le priorità sono un colpo nel reparto offensivo ed uno nel reparto difensivo. Anche in uscita, però, i rossoneri stanno attenzionando diverse situazioni che potrebbero essere delle opportunità.

Oltre a Ricardo Rodriguez, che potrebbe partire a già a gennaio, secondo 'La Gazzetta dello Sport' un nome caldo in uscita sarebbe quello di Krzysztof Piatek: il Milan, infatti, avrebbe ricevuto una proposta di prestito per l'attaccante polacco da parte del , che vorrebbe provare a ricreare il binomio che ha stupito tutti all'inizio della scorsa stagione.

Per il Milan si tratterebbe di una buona occasione: si potrebbe provare a ritrovare il miglior Piatek e, nel frattempo, liberare un posto nell'attacco rossonero per far spazio al rinforzo offensivo richiesto da Pioli per gennaio. Il 'Pistolero' polacco, sempre secondo 'La Gazzetta dello Sport', non sarebbe propenso ad accettare la soluzione proposta dal Genoa: Piatek vorrebbe avere la possibilità di recuperare il deludente inizio di stagione restando in maglia rossonera.

L'operazione al momento sembra di difficile realizzazione, ma poche cose sono cangianti come il calciomercato e tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. L'obiettivo di Piatek è quello di ritrovare quella facilità di goal che aveva fatto innamorare i tifosi rossoneri, mentre il Milan continua a sognare Zlatan Ibrahimovic.