Milan, primo goal per Paquetà: dedica alla tragedia del Flamengo

Fino a qualche mese fa giocava col Flamengo: Lucas Paquetà si è commosso nella dedica alla tragedia di Rio de Janeiro, al suo primo goal col Milan.

Lucas Paquetà ha segnato il suo primo goal con la maglia del Milan , nel raddoppio rossonero contro il Cagliari . Ma questa non è una rete come le altre, non solo perché rappresenta la prima firma italiana.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In settimana è rimasto particolarmente scosso, più di tutti gli altri in Italia, per la tragedia che ha colpito il Flamengo : 10 ragazzi delle giovanili sono morti bruciati dalle fiamme, in un rogo che ha colpito nella notte il centro d'allenamento della squadra brasiliana.

Fino a qualche mese fa frequentava proprio quei loghi, prima di trasferirsi al Milan. E, segnando il suo primo goal a San Siro, ha chiuso gli occhi, ha alzato le braccia al cielo ed ha baciato la fascia di lutto che aveva al braccio.

1 - L'ultimo centrocampista brasiliano a trovare il gol in Serie A con il Milan prima di #Paquetà fu #Kakà (marzo 2014 contro il Chievo). Discendenza. #MilanCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) 10 febbraio 2019

Visibilmente commosso, è stato abbracciato da tutti i compagni di squadra. Un goal molto importante, sia per il centrocampista brasiliano, che per tutto il Milan. I tifosi rossoneri si augurano che sia solo il primo di una lunga serie.