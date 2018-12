Milan Primavera, ufficiale l'esonero di Lupi: pronto Giunti al suo posto

Il Milan ha esonerato l'allenatore della squadra Primavera Alessandro Lupi. Al suo posto dovrebbe arrivare Federico Giunti.

Cambio in panchina in casa Milan , ma per quanto riguarda la squadra Primavera . La società ha infatti fatto sapere tramite un comunicato ufficiale di aver sollevato dal proprio incarico Alessandro Lupi .

Lupi paga l'inizio di campionato negativo, che vede la squadra al momento al penultimo posto della classifica in campionato con soli 8 punti dopo 13 giornate.

" L'AC Milan comunica di avere esonerato l'allenatore della squadra Primavera Alessandro Lupi, a cui il Club desidera esprimere il proprio ringraziamento per l'attività svolta ".

Secondo gli addetti ai lavori a prendere il suo posto (che a sua volta aveva occupato dopo la promozione di Gattuso in prima squadra) sarà un ex centrocampista rossonero, ossia Federico Giunti .