Il Milan, la Premier e l'infortunio: gli ultimi anni di Deulofeu, nuovo colpo dell'Udinese

Gerard Deulofeu torna in Serie A in attesa di smaltire l'infortunio al ginocchio: ala offensiva ma anche seconda punta, lo spagnolo punta al rilancio.

Tra i principali colpi dell'ultimo giorno di calciomercato rientra sicuramente Gerard Deulofeu, talento spagnolo tesserato dall' e già noto al nostro calcio per aver vestito la maglia del nei primi sei mesi del 2017 in prestito dall' .

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del , il talento di Riudarenes fatica a imporsi nella rosa blaugrana e vive la sua principale consacrazione in Premier League, dove l' decide di assicurargli una maglia da titolare.

Nella stagione 2014/15 torna in per vestire la maglia del e proprio con il club andaluso conquista l' , con un contributo di 3 goal in 28 presenze, che non basta però a garantirgli la permanenza.

Torna dunque ai Toffeees, dove però alterna prestazioni di ottimo livello ad altre poco soddisfacenti, con quella tipica sensazione di ammirare un talento ancora acerbo e mai espresso nella sua totalità. Nel gennaio del 2017 arriva dunque la chiamata del Milan ed è proprio qui che arriva la definitiva esplosione.

Lo spagnolo entra subito nei meccanismi della squadra e ne diventa ben presto un pilastro offensivo: nonostante le grandi difficoltà della formazione rossonera il talento classe '94 spicca per giocate di altissimo livello. A fine mandato saranno 4 le reti e 3 gli assist per una seconda parte di stagione che convince il Barcellona a scommettere nuovamente su di lui.

In un reparto affollato come quello della squadra catalana trova però spazio solamente 17 volte tra campionato e coppe e nel gennaio 2018 arriva la chiamata del dei Pozzo. L'anno successivo si rende protagonista della straordinaria cavalcata fino alla finale di , segnando anche il goal decisivo in semifinale.

La stagione 2017/18 è a oggi la migliore della sua carriera dal punto di vista dei numeri: segna 10 goal in Premier League e 2 in Coppa d' , risultando titolare fisso nelle 33 presenze. Sul più bello arriva però il duro colpo dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio in occasione della vittoria dello scorso febbraio contro il : un problema che lo terrà fuori dai giochi almeno fino a novembre.

Esterno offensivo dotato di grande gamba e tecnica nello stretto, destro naturale che preferisce agire sulla corsia mancina: proprio qui ha mostrato le migliori cose anche in maglia rossonera con quella tipica tendenza ad accentrarsi per seminare il panico al limite dell'area e trovare l'imbucata per i compagni.

Lo spagnolo può però giocare anche a destra e nel corso dei suoi anni in Premier è stato schierato diverse volte anche in posizione centrale da 'falso nove' e soprattutto da seconda punta, libero di agire tra le linee alle spalle di un punto di riferimento più statico.

Ed è proprio nel ruolo di seconda punta che l'Udinese potrebbe schierarlo affidandogli le chiavi di un reparto offensivo fin qui troppo dipendente dai lampi del solo De Paul. Deulofeu ha già dimostrato di poter fare la differenza nel nostro campionato e le sue accelerazioni sanno far male a qualsiasi difesa: non ha nelle sue corde valanghe di goal, ma sa mandare in porta i compagni con grande facilità. In più l'anno prossimo c'è un Europeo da conquistare con la maglia delle Furie Rosse: le motivazioni, una volta smaltito l'infortunio, saranno raddoppiate.