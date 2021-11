Porto in vantaggio a San Siro e Davide Calabria costretto al forfait. A conferma che le situazioni negative, molto spesso, arrivano tutte assieme. Anche per il Milan, protagonista di un girone di Champions League da incubo.

Calabria è stato costretto alla sostituzione all'intervallo della gara di San Siro. Colpa di un capogiro avvertito nei secondi finali del primo tempo, poco prima che il francese Turpin riportasse le due squadre negli spogliatoi. Al suo posto, dentro Kalulu.

In quei secondi che hanno preceduto l'intervallo, tutto San Siro ha vissuto un attimo di paura. Calabria, a causa con ogni probabilità di un precedente contrasto aereo con Luis Diaz, inizialmente ha continuato a giocare come se nulla fosse, ma in seguito si è accasciato a terra.

Il terzino rossonero è sempre rimasto cosciente, ma ha chiaramente fatto cenno allo staff medico del Milan di non riuscire a rialzarsi. Preferendo quindi lasciare il posto a Kalulu per il secondo tempo della sfida.

Ironia della sorte, proprio il neo entrato Kalulu ha propiziato il goal del pareggio del Milan al 16' della ripresa: tiro-cross mancino dopo una respinta di Diogo Costa su Giroud, deviazione decisiva di Mbemba e 1-1.