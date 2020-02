Milan, Pioli specifica: "Nessun caso Musacchio, Calhanoglu può giocare"

Il cerca ancora quella continuità che gli permetterebbe di tornare in zona Europa: dopo la vittoria contro il la squadra di Stefano Pioli fa visita alla , che ha ritrovato la vittoria nell'ultima giornata.

In conferenza stampa l'allenatore rossonero ha presentato la sfida del Franchi, dove tornerà da ex:

"Ho dei bellissimi ricordi a Firenze, è normale per quello che ho vissuto. Poi è successo qualcosa che ti lascia dentro qualcosa, dopo la tragedia di Davide siamo stati protagonisti di una situazione che abbiamo trasformato in positiva. Credo che Astori sia felice di vedermi al Milan dopo la Fiorentina visto che lui è cresciuto qui. La Viola viene da una grande vittoria, ma anche noi arriviamo da un momento positivo".

Qualche infortunio di troppo nelle ultime settimane ha limitato la rosa rossonera, Pioli fa il punto sull'infermeria:

"Duarte, Krunic, Biglia e Kjaer non saranno convocati, gli altri stanno bene. Possiamo migliorare la nostra classifica, 14 partite sono tante ma ci stiamo allenando bene e si respira aria positiva, su altre cose non possiamo decidere e non ci pensiamo. Un esempio di determinazione come Ibra può solo farci bene, se è diventato un campione è perchè ha sempre fame. Rebic? In viola ho lavorato poco con lui, deve andare avanti e deve ancora dare tanto".