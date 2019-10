Milan, Pioli sicuro: "Posso stare a questi livelli, San Siro uno stimolo in più"

Stefano Pioli debutterà sulla panchina del Milan contro il Lecce: "Leao è più attaccante centrale, Calhanoglu lo vedo più avanti".

Il riparte da Stefano Pioli dopo un avvio di stagione da dimenticare: il nuovo allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa spiegando il proprio impatto dopo i primi giorni sulla panchina del Diavolo.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti, Pioli si mostra sicuro del proprio metodo di lavoro:

"Il mio metodo è attento ai particolari, dal recupero all'alimentazione, tutto per portarci vantaggi sul campo e per far esprimere al massimo il nostro potenziale. Mi aspettavo di trovare attenzione e disponibilità, ho avuto queste risposte. La cosa più importante sarà la prestazione di domani, dobbiamo dimostrare di avere le idee chiare".

L'allenatore rossonero chiede a tutti di tirare fuori le proprie qualità:

"Qui c'è gente che ha il Milan nel cuore, la squadra ha bisogno di giocare insieme, sono sicuro delle ottime potenzialità e sono sicuro che potremo fare un buon lavoro. Piatek? Li ho sempre fatti i colloqui individuali, ho grande fiducia in lui. Se siamo al Milan significa che abbiamo dei valori e bisogna tirarli fuori".

Nessun indizio sulla formazione titolare che scenderà in campo contro il :

"Solitamente quando giochiamo la sera comunico ai ragazzi la formazione la mattina stessa, oggi sarà la giornata decisiva per capire chi partirà dall'inizio, sarà comunque un Milan che vorrà fare la gara contro un avversario difficile. Serviranno idee, posizioni e intensità, su questo stiamo lavorando. Domani capirò le caratteristiche tecniche, fisiche e caratteriali dei giocatori".

Pioli ha spiegato inoltre la scelta di abolire il ritiro pre-gara, una scelta fatta per responsabilizzare la squadra:

"Lo abbiamo abolito per responsabilizzare i giocatori, il ritiro non è più quello di una volta, tutti sono da soli a giocare con il cellulare, quindi non è necessario. Credo sia un motivo per essere responsabili e di essere professionisti, il ritiro non fa la differenza. Se pensiamo di non meritare questa classifica è il momento giusto per dimostrarlo".

Dopo aver allenato l' arriva la seconda grande occasione in una big per Pioli, che spiega la decisione presa nei giorni scorsi:

"Ho pensato di andare in un club prestigioso e con una grande storia, è un onore e un orgoglio essere qui. Se alleni il Milan non deve essere un pensiero che ti assilla andare a giocare a San Siro, ma una motivazione in più. Mi sento preparato per essere a questi livelli, credo di avere la maturità giusta. Sento di avere un'auto con tanti cavalli, bisogna sprigionare la potenza".

L'allenatore rossonero si sofferma su alcuni singoli dal punto di vista tattico e mentale: