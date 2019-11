Milan, Pioli senza Paquetà: "Risentimento muscolare, non è disponibile"

Stefano Pioli in conferenza alla vigilia di Parma-Milan: "Domani conta più dei tre punti, dobbiamo alzare la qualità nelle giocate".

Il arriva all'appuntamento di in una condizione di classifica quasi disperata, i rossoneri possono solo vincere per non perdere ulteriore terreno nonostante gli ultimi segnali di ripresa. Stefano Pioli ha presentato la sfida del Tardini facendo i conti con le assenze.

In conferenza stampa l'allenatore rossonero ha spiegato il motivo della mancata convocazione di Paquetà:

"Non ha smaltito il risentimento muscolare e non è dunque disponibile. Saluto Duarte, che ha dimostrato grande attaccamento da quando è qua, gli auguro di tornare presto con noi. Piatek sta bene, può fare meglio come possono fare meglio gli altri, domani saprete chi gioca. Bonaventura? I giocatori intelligenti e forti come lui possono giocare in qualsiasi posizione, ci è mancata un po' di efficienza tecnica, Jack può aiutarci da questo punto di vista".

Pioli sottolinea poi l'importanza della partita di domani, una sfida che può svoltare una stagione fin qui maledetta:

"Nell'arco di una stagione ci sono gare che valgono più di tre punti, siamo consapevoli della nostra posizione in classifica. Se l'opportunità non ci bussa alla porta, noi dobbiamo buttarla giù per andare a prendercela. Serve alzare la qualità nelle nostre giocate, chi gioca deve avere il fuoco dentro, bisogna dare l'anima".

Le voci sull'eventuale arrivo di Zlatan Ibrahimovic non condizionano il rendimento degli attaccanti rossoneri:

"Non so se Piatek e Leao leggono così tanti giornali, questa situazione nello spogliatoio non c'è, siamo concentrati su quello che stiamo facendo, per il mercato di gennaio c'è tempo. Leao ha caratteristiche importanti, non è un centravanti che riempie l'area, può fare qualcosa di più".

Pioli fa poi il punto sulle condizioni di alcuni singoli:

"Caldara sta bene ma non benissimo, giocherà con la Primavera per prendere ritmo, Gabbia ha fatto molto bene con l'Under, è affidabile e aspetta di essere chiamato. Rodriguez ha qualche problema ma ha dato disponibilità, sta stringendo i denti, può essere un'alternativa anche da centrale".

L'allenatore del Diavolo non parla di obiettivi, resta concentrato sul singolo evento: