Milan, Pioli resta ottimista: "Siamo in crescita, la prestazione c'è"

Stefano Pioli commenta in particolare la prestazione di Leao: "Deve fare di più, ha grande potenziale ma il l'ingresso non è stato del suo livello".

Il , seppur con una buona prestazione, perde ancora. Stavolta lo fa contro la , che contestualmente si lancia in classifica in zona Champions. I rossoneri dovranno a questo punto contare quasi su un miracolo sportivo per raggiungere l'Europa che conta.

Stefano Pioli dopo la sconfitta contro la Lazio ha parlato a 'Sky Sport'.

"Secondo me la squadra è in crescita. Ovviamente era importantissimo riuscire a vincere, per ottimismo e tutto l'ambiente. Ma la prestazione c'è stata, abbiamo preso dei rischi ma abbiamo creato anche tanto. La strada è quella giusta, però stiamo perdendo con le squadre più forti del campionato".

Dopo aver parlato della prestazione e della partita, il tecnico del Milan ha parlato anche dell'aspetto psicologico della sua squadra.

"Non ho visto una squadra che si è arresa, ma una squadra che ha lottato fino all'ultimo. Poi ovvio dobbiamo essere più precisi tecnicamente, più attenti. Bisogna crescere in tante piccole situazioni. Appena arrivato ho trovato i giocatori impauriti, ma adesso no".

Uno dei giocatori più deludenti in campo è stato Rafael Leao, partito dalla panchina e gettato nella mischia nel secondo tempo.

"La prestazione di Leao appena entrato in campo? Mi aspettavo di più, il suo ingresso ci doveva dare profondità e strappi. Volevo più dribbling perché lui ne ha in canna, ha un grande potenziale ma deve assolutamente fare di più, l'apporto oggi non è stato di livello".

Infine, la scossa finale alla squadra: deve esserci un obiettivo comune.