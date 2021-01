Milan, Pioli dubbioso sul recupero di Ibrahimovic: "Non posso dare una data precisa"

L'allenatore del Milan annuncia però un recupero importante contro il Benevento: "Castillejo sarà l'unico convocato tra gli infortunati".

Il , capolista della , torna dopo la sosta per continuare il cammino trionfale, dopo la vittoria in extremis contro la . Davanti alla formazione rossonera ci sarà il di Pippo Inzaghi, ex calciatore ed ex allenatore del Milan.

Stefano Pioli ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. La sfida con il Benevento, certamente, ma anche l'inizio di un nuovo anno.

"Nella mia testa ho solo l'obiettivo di vincere la partita contro il Benevento di domani. Si riparte con grande entusiasmo e grande fiducia nei nostri mezzi. Ovviamente il nostro 2020 è stato un grande anno, non solo per me ma per tutta la squadra. Ma vogliamo migliorare ancora".

L'allenatore del Milan non dà indicazioni certe riguardo agli infortuni, e quindi anche Ibrahimovic. Solo Castillejo recupera per la partita di domani.

" Castillejo sarà convocato, il suo problema si è risolto in questi giorni. Tutti gli altri infortunati, compreso Ibra, stanno cercando di recuperare bene, bisogna avere delle cautele. Sono molto concentrati, ma ad oggi diventa difficile per me fare delle previsioni sui recuperi. Sicuramente è stata una sosta corta, ma comunque abbiamo tratto benefici, visto che fino a prima della pausa abbiamo giocato ogni tre giorni. Sicuramente l'importante adesso è recuperare gli infortunati".

Pioli poi detta l'obiettivo alla sua squadra, che deve mettersi in fretta il passato alle spalle.

"Non dobbiamo pensare a quanto fatto fino ad ora, dobbiamo pensare a quello che dovremo fare. I tifosi ci mancano? Immaginatevi San Siro in questo momento, pieno di pubblico... Speriamo che questo possa accadere il prima possibile".

Chiusura di conferenza stampa dedicata alla situazione di Sandro Tonali che, dopo l'infortunio di Bennacer, ha cominciato a giocare con regolarità.