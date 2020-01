Milan, Pioli sul mercato: "Non so se saremo gli stessi di ora"

Dopo l'arrivo di Ibrahimovic il sta cercando di piazzare qualche elemento della rosa attualmente scontento: priorità al mercato in uscita per la società rossonera, mentre Stefano Pioli fa il punto della situazione alla vigilia della sfida di Coppa contro il .

Ai microfoni di 'Rai Sport', l'allenatore del Diavolo mette più di un dubbio sulle operazioni di mercato:

"Venerdì si chiuderà il mercato, da sabato saremo quelli definitivi per chiudere la stagione. Non ci saranno gli stessi giocatori da qui a sabato? Non lo so".