Milan, Pioli: "La Champions League? Dobbiamo crederci"

Stefano Pioli crede alla qualificazione in Champions League del Milan: "Ci impegniamo giorno e notte, a fine stagione tireremo le somme".

I tre punti arrivati contro la hanno contribuito a portare un po' di serenità in casa : prima vittoria in rossonero per Stefano Pioli che l'aveva sfiorata all'esordio col , capace di imporre il 2-2 a San Siro con un goal di Calderoni nel recupero.

Il tecnico ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia del match con la sua ex che si preannuncia importante per la corsa alla , con il quarto posto per ora lontano sei lunghezze.

"La Champions? Dobbiamo crederci? Se ci credi diventa possibile, ti impegni giorno e notte per raggiungerla. A fine stagione tireremo le somme, ma giocando sempre con spirito e determinazione, da squadra vera, possiamo giocarcela con chiunque".

Quello con la Lazio sarà il primo di una serie di incontri delicati per il Milan che, nell'ordine, affronterà anche la a e il a Milano. Vietato sbagliare ancora, pena la fine anticipata dei sogni di gloria per l'Europa che conta.

"Credo che la Lazio sia una squadra molto forte, con i primi undici se la può giocare con chiunque, unisce fisicità e qualità. Noi dobbiamo rispondere con fisicità, anche se ne abbiamo di meno, e ovviamente qualità. Non si può pensare di vincere soltanto giocando sporco, dobbiamo metterci tanta qualità".

Pioli infine si sofferma su Suso, giocatore che sembrava in difficoltà ma capace di risolvere da solo la partita contro la SPAL.