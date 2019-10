Milan, Pioli e la fede interista: "Ero un ragazzino, il passato è passato"

Prima conferenza stampa di Stefano Pioli da allenatore del e prime parole ai tifosi rossoneri, fin troppo scettici in queste ultime ore sulla decisione della società. Il tecnico ha voluto fare chiarezza anche sulle dichiarazioni passate riguardo la fede interista.

Ai microfoni dei giornalisti, Pioli ha messo un punto sulle voci circolate in questi giorni sui social:

"Non sono sui social, quindi se trovate qualche profilo non sono io. Ognuno comunque è libero di dire ciò che pensa, anche se preferisco le persone che lo fanno guardando negli occhi. Il passato è passato, ero un ragazzino e non avevo le idee chiare. Ora sono un adulto, un professionista che ha grande voglia di fare bene".