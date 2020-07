Milan, Pioli annuncia: "Per Romagnoli stagione finita"

Brutta tegola per il Milan, che dovrà completare la stagione quasi certamente senza Alessio Romagnoli, come annunciato da Pioli.

La vittoria contro il porta anche cattive notizie per il , che dovrà adesso dimostrare più che mai di far fronte a tutte le difficoltà. In queste ultime tre giornate che mancano alla fine del campionato, infatti, non ci sarà Alessio Romagnoli.

"Romagnoli ha avuto un problema muscolare che, quasi sicuramente, ce lo toglierà per tutte le partite restanti. Dispiace molto perchè stavamo giocando bene e Alessio aveva giocato tutti i minuti del campionato con qualità. Anche Conti ha avuto un problema al ginocchio, che dovremo valutare nelle prossime ore".

Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di 'Milan TV' nel post-partita di Reggio Emilia. E l'emergenza non è di poco conto per il Milan, sia perché si tratta del capitano, sia perché in difesa adesso la coperta è davvero corta.

Ieri al suo posto è entrato Gabbia, che adesso dovrà farsi trovare pronto per tutte e tre le partite restanti. La coppia Kjaer-Gabbia dovrà giocare contro , e . In più contro l'Atalanta non ci sarà nemmeno Theo Hernandez, squalificato.

Ricordiamo che gli altri centrali, Mateo Musaccho e Leo Duarte sono fuori da molto tempo e non rientreranno tra i disponibili a breve.