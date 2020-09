Milan-Pink Bari dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan femminile sfida il Bari dopo le prime due vittorie: tutte le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

MILAN-PINK BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Pink Bari

• Data: 5 settembre 2020

• Orario: 17.45

• Canale TV: Milan TV (disponibile su DAZN), Tim Vision

• Streaming: DAZN, SkyGo, Tim Vision

Terzo turno di campionato per la selezione femminile del Milan, che ha iniziato alla grande il proprio campionato con due convincenti vittorie. Le rossonere sono ora in testa alla classifica grazie alla sonora vittoria sul San Marino per 5-0 e al successo sulla Florentia per 1-0, firmata dalla rete di Longo in apertura.

Il Milan guida così la classifica di insieme alla e alla , entrambe vincenti nei primi due turni. Di fronte il Pink Bari, che dopo la sconfitta subita dalla alla gara d'esordio ha saputo rialzare la testa nel successo di misura sul .

Occhi puntati sull'inglese Dowie e sulla scozzese Grimshaw in casa rossonera: entrambe già a segno con due reti a testa. Primo centro stagionale anche per la francese Agard e l'italiana Longo.

Tutto su Milan-Pink Bari: dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MILAN-PINK BARI

La terza giornata del campionato femminile di Serie A tra Milan e Pink Bari si giocherà sabato 5 settembre alle ore 17.45. La sfida verrà giocata allo stadio C.S. Peppino Vismara, ovviamente a porte chiuse.

La gara tra Milan femminile e Pink Bari sarà trasmessa da Milan TV, canale ufficiale rossonero. La sfida potrà dunque essere vista attraverso DAZN, attraverso l'applicazione apposita scaricabile su una smart o grazie all'ausilio di supporti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa è possibile utilizzare direttamente l'app di DAZN sulle console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). La sfida La andrà in onda dunque anche sul canale 230 di Sky, ma solo per i titolari dell'abbonamento a Milan TV.

Milan-Pink Bari potrà inoltre essere seguita anche sulla piattaforma Tim Vision, che detiene i diritti del campionato femminile di Serie A.

Milan-Pink Bari sarà visibile in grazie alla paittaforma di SKyGo, sempre se si è in possesso dell'abbonamento a Milan TV. La gara di Serie A femminile potrà essere vista anche su DAZN, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da computer, oppure scaricando l'applicazione da smartphone e tablet. Infine la partita sarà trasmessa anche sul sito Timvision.it.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-PINK BARI

MILAN (4-3-3): Korenciova; Tucceri, Agard, Fusetti, Bergamaschi; Conc, Rask, Grimshaw; Tamborini, Giacinti, Dowie.

PINK BARI (4-4-2): Myllyoja; Marrone, Lea, Di Bari, Capitanelli; Novellino, Ketis, Silvioni, Ceci; Manno; Helmvall.