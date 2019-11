Milan, Piatek spara: "Quando cambierò club voglio valere 60-70 milioni"

Dalla Polonia parla Krzysztof Piatek: "Sono costato 38 milioni, ma quando cambierò club ne varrò 60-70. Nel calcio bisogna essere ambiziosi".

Krzysztof Piatek ha segnato. E dov'è la novità? C'è, perché se nella scorsa stagione poteva essere considerata un'ovvietà, in questa trovare la via della rete è stato per lui una specie di calvario. Tutto risolto con la , trascinata alla vittoria in Israele anche da una rete del centravanti del .

Un goal che ha ridonato fiducia a Piatek. Sia in campo che davanti alle telecamere. Tanto che l'ex genoano non si fa scrupoli, intervistato dall'emittente polacca 'TVP', a parlare di un futuro trasferimento dal Milan.

"Il calcio significa stabilire nuovi obiettivi. Ora sono costato 38 milioni di euro e voglio far tutto il possibile per far sì che la prossima volta che cambierò club arrivi a 60-70 milioni. Bisogna essere ambiziosi e io mi impegnerò perché questo accada. Sono solo all'inizio della mia carriera, questa è la mia seconda stagione in ".

La popolarità di Piatek, del resto, si è moltiplicata da quando il giocatore ha lasciato la Polonia per arrivare nel nostro campionato. Prima per vestire la maglia del , poi quella del Milan.

"Guarda il mio profilo Instagram. Quando ho lasciato la Polonia avevo cinquemila followers. Ora ne ho un milione e mezzo. La popolarità è diventata enorme, ma la cosa più importante è il calcio. Io resto coi piedi per terra. Accontento i tifosi che vogliono fare una foto con me".

Chiusura con un doppio pensiero: al momento che sta vivendo il Milan e pure alla stampa italiana.