Milan, passivo record: rosso in bilancio da 146 milioni di euro

L'assemblea dei soci del Milan ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019: rosso da record da 146 milioni di euro. Perdite per 155 milioni.

Il momento del è negativo sotto molti punti di vista: la classifica con soli 10 punti in 9 partite non rassicura i tifosi, con Pioli che al momento non ha ancora portato la svolta sperata. Anche dal punto di vista economico i rossoneri vivono un momento complicato.

A Milano si è infatti tenuta l'assemblea dei soci, con grande attenzione posta sul bilancio al 30 giugno 2019. Come riporta 'MilanNews', l'esercizio chiuso il 30 giugno 2019 ha i numeri più negativi nella storia del club.

Il rosso in bilancio è di 146 milioni di euro, a fronte di una perdita di 155 milioni. In più sono scesi i ricavi di oltre il 6%, dai 255 milioni del 30 giugno 2018 ai 241 del 30 giugno 2019. Sono calati sia i ricavi dalle sponsorizzazioni che quelli da stadio. In aumento invece quelli dai diritti .

Il presidente Scaroni, che ha presieduto l'assemblea, ha anche dichiarato che il Fondo Elliott ha versato nei conti del Milan un totale di 265 milioni di euro.