Milan, partenza da record: non succedeva dal 1995

Da venticinque anni il Milan non riusciva a conquistare quattro vittorie nelle prime quattro giornate di Serie A: allora fu Scudetto.

Dopo un finale di stagione 2019/2020 da urlo, il sta continuando a correre senza sosta. 100% di vittorie tra ed nella prima stagione, con quattro successi in campionato che l'hanno resa capolista solitaria della massima serie.

Nonostante gli scudetti vinti nel corso degli anni con Ancelotti, Zaccheroni e Allegri, il Milan non è mai partito con tali dati nel corso degli ultimi vent'anni e più: era infatti dal 1995/1996 che la squadra meneghina non otteneva un tale score a inizio stagione.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel 1995/1996 il Milan iniziò con l'acceleratore la propria stagione di Serie A, riuscendo a fine anno a conquistare il suo 15esimo Scudetto, al quale sono seguiti quello del 1999 con Zaccheroni, quello vinto nel 2004 con Carlo Ancelotti ed infine quello del 2011 sotto Allegri.

Altre squadre

Recuperati Ibrahimovic e Romagnoli, il primo dopo aver superato il coronavirus, il secondo a causa di un infortunio, il Milan ora guarda con fiducia al futuro, sopratutto dopo aver superato nel Derby i cugini dell' , distanti cinque lunghezze in classifica.

Non solo, perchè anche e inseguono con quattro punti in meno rispetto al Milan. Una distanza importante, ma comunque sempre a inizio stagione. Che i rossoneri, in ogni caso, non vedevano da tempo. Pronti a tornare al vertice italiano ed europeo.