Milan, parla Ibrahimovic: conferenza stampa venerdì 3 gennaio alle ore 10

Il Milan ha comunicato la data e l'orario della conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic, che parlerà venerdì 3 gennaio alle 10.

Un ritorno suggestivo per risollevare una situazione complicata: Zlatan Ibrahimovic ritrova un in grande difficoltà e torna in all'età di 38 anni dopo l'avventura in . Il club rossonero ha comunicato la data e l'orario della conferenza stampa di presentazione del fuoriclasse svedese.

Questo l'annuncio del Diavolo sulle prime attesissime parole di Ibrahimovic:

"AC Milan comunica che la Conferenza stampa dell’attaccante Zlatan Ibrahimović si terrà venerdì 3 gennaio a Casa Milan alle ore 10".

56 reti in 85 presenze con la maglia del Milan: una media impressionante per Ibrahimovic, che torna a San Siro con altre prospettive ma con lo stesso entusiasmo. Queste le prime dichiarazioni già espresse dal giocatore subito dopo l'ufficialità dell'operazione: "Torno in una città che amo, farò di tutto per cambiare la stagione".