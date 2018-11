Milan, Paquetà espulso con il Flamengo: sarà rossonero a dicembre

Lucas Paquetà arriverà al Milan tra poche settimane, ma il talento brasiliano sta deludendo con la maglia del Flamengo.

In mezzo a tanti infortuni arriva un sorriso in casa Milan: Lucas Paquetà vestirà a breve la casacca rossonera. Il talento brasiliano sarà a disposizione di Gennaro Gattuso a partire da dicembre, quando volerà a Milanello per iniziare la sua nuova avventura italiana.

In Brasile è però scoppiata la polemica sul giovane trequartista, considerato tra i più cristallini talenti del calcio sudamericano: da quando ha firmato con il Milan il suo rendimento è calato drasticamente.

Proprio questa sera sono saltati i nervi a Paquetà, che si è fatto cacciare dall'arbitro nel match contro lo Sport Recife dopo due ingenui falli che gli sono costati due ammonizioni in soli sei minuti. Una macchia che fa seguito all'errore sotto porta nella sfida contro il Palmeiras e che alimenta la polemica in patria.

Il classe '97 aveva detto di voler lasciare il Flamengo con il titolo in tasca, ma la pressione di un trasferimento finalizzato in anticipo sta probabilmente condizionando le sue prestazioni.

Nel frattempo Gattuso studia la migliore soluzione per inserire il nuovo gioiello rossonero nelle rotazioni: possibile l'esperimento del 4-4-1-1 con Paquetà alle spalle di Higuain, lasciando al brasiliano tutta la libertà di esprimersi sulla trequarti senza particolari vincoli tattici. Le condizioni di emergenza della squadra potrebbero però spingere l'allenatore a sperimentarlo nel ruolo di mezz'ala al posto dell'infortunato Bonaventura.